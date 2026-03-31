Una región rusa obliga a empresas privadas reclutar combatientes para la guerra en Ucrania

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Moscú, 31 mar (EFE).- La región rusa de Riazán, vecina a Moscú, obliga a las empresas privadas a reclutar combatientes para la guerra de Ucrania con claras directrices según el tamaño de la compañía, informó este martes el portal independiente Meduza.

Entre el 20 de marzo y el 20 de septiembre las empresas privadas presentes en la región de Riazán y que superen los 150 empleados deberán reclutar combatientes para la guerra de Ucrania, según un decreto firmado por su gobernador, Pável Malkov.

Las compañías formadas por entre 150 y 300 trabajadores deberán reclutar a dos personas, aquellas formadas por entre 300 y 500 empleados deberán inscribir a tres personas y aquellas integradas por más de 500 personas reclutarán a cinco combatientes.

El documento establece que será el propio Malkov quien supervise el cumplimiento del decreto.

En su ordenamiento, Malkov cita dos decretos del presidente ruso, Vladímir Putin, firmados en 2022: el primero, la ley marcial en las regiones anexionadas de Ucrania, y el segundo, las medidas aplicadas a consecuencia de ese primer decreto.

El documento original fue publicado el 20 de marzo en el sitio web del periódico gubernamental regional Riazanskie Vedomosti y los medios opositores rusos subrayan que se trata del primer texto oficial con estas órdenes, pero advierten de que éstas podrían haberse dado anteriormente en otros territorios de manera extraoficial o no haberse hecho públicas.

Según Meduza, si la empresa no proporciona los reclutas contemplados, se enfrenta a una multa de un millón de rublos (unos 12.200 dólares) o a la detención de su director durante 30 días y, aunque ello puede ser apelado, las autoridades pueden recurrir a medidas extraoficiales para hostigar a la empresa a través de, por ejemplo, inspecciones.

Otros medios publicaron anteriormente sobre la contribución similar de empresas privadas para la captación de reclutas para el ejército oficial ruso o para las agrupaciones de combatientes mercenarios. EFE

mos/psh