Una semana para recordar a Marilyn y pasar miedo con Bardem

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Redacción Internacional, 1 jun (EFE).- Este lunes se cumple el centenario del nacimiento de la rubia más famosa del cine, Marilyn Monroe. Buen momento para recordarla y también al diseñador Gianni Versace, a quien dedican una exposición en París. Y entre las novedades audiovisuales, la película ‘He-Man y los másters del universo’ y la serie ‘Cape Fear’.

Marilyn Monroe, un mito que sigue vivo

Marilyn Monroe, una de las más grandes estrellas de la historia del cine, nació el 1 de junio de 1926. Un buen motivo para volver a ver películas míticas como ‘Con faldas y a lo loco’ o ‘Vidas rebeldes’, pero también de descubrir a la mujer frágil que se escondía tras su belleza y su imagen de ‘sex symbol’.

A eso se dedican dos grandes exposiciones, que bien merecen una visita si se está en Los Ángeles o en Londres. En la ciudad californiana la muestra ya se puede ver en el Museo de la Academia de Hollywood y en la capital británica este miércoles se abre la que le dedica la National Portrait Gallery.

Bardem, aterrador en un nueva versión de ‘Cape Fear’

El actor español se mete en un complejo y aterrador papel, el del asesino Max Cady, que ya interpretaron dos grandes nombres del cine: Robert Mitchum en la versión de 1962 y Robert de Niro en la de 1991, dirigida por Martin Scorsese, ahora productor ejecutivo junto a Steven Speilberg de la miniserie de Apple TV.

Una producción que se inspira tanto en la novela ‘The Executioners’, de John D. MacDonald, como en la versión de Scorsese (‘El cabo del miedo’) y que cuenta, además, con Amy Adams y Patrick Wilson. La venganza de Bardem/Cady promete dejar a los espectadores hundidos en el sillón.

Los diseños de Gianni Versace, en París

El museo Maillol de París dedica una retrospectiva a una de las figuras clave de la moda del siglo XX, el diseñador Gianni Versace, con 450 piezas, entre creaciones, accesorios, croquis, fotografías o vídeos con entrevistas poco conocida del italiano.

Un recorrido por la trayectoria de este audaz y provocador diseñador, amante del barroquismo y el color, que llevó la cultura pop a la moda y creo el fenómeno de las top models de los 90. Fue asesinado a las puertas de su casa en Miami en 1997 y ahora, casi 30 años después, darse un paseo por París para acabar en el precioso museo Maillol es una cita ineludible.

El regreso de ‘He-man y los másters del Universo’

Esta semana regresa a los cines He-Man, el popular superhéroe del cómic salido de la saga de ‘Másters del universo’ y que ha tenido una suerte irregular en sus adaptaciones audiovisuales. Dolph Ludgren protagonizó un filme en 1990 con vocación de convertirse en serie, pero fue un enorme fracaso comercial.

Las series animadas de 1985, 2002 y 221 corrieron mejor suerte pero nunca han sido un éxito enorme. Es lo que busca la nueva película, protagonizada Por Nicholas Galitzine, al que han rodeado de rostros conocidos, como Alison Brie, Morena Baccarin, Jared Leto o Idris Elba. EFE

agf/psh

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