Una tormenta avanza hacia Tokio entre advertencias de inundaciones

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Una severa tormenta tropical avanzaba el miércoles hacia Tokio entre advertencias de inundaciones, luego de que lluvias torrenciales azotaron gran parte del país y provocaron llamados a evacuar a cientos de miles de personas.

La tormenta Jangmi dejó 15 personas heridas el martes en el sur de Japón, además de miles de hogares sin electricidad, y obligó a cancelar cientos de vuelos.

Las autoridades advirtieron de más interrupciones el miércoles, con posibles atrasos en el transporte de Tokio, donde algunas escuelas cerraron.

Las dos mayores aerolíneas japonesas, All Nippon Airways y Japan Airlines, cancelaron un total de 616 vuelos, incluyendo 92 vuelos internacionales, programados para el miércoles.

Unas 370.000 personas a lo largo del país han sido evacuadas, informó el gobierno en un comunicado.

Hasta las 06H00 del miércoles (21H00 GMT de martes) no se habían reportado heridos, aunque seis edificios se encontraban parcialmente destruidos.

Los fuertes aguaceros colmaron los ríos en el este y oeste de Japón, incluyendo la región de Tokio, y la Agencia Meteorológica de Japón emitió alertas de inundaciones para varias regiones, incluida las densamente pobladas prefectura central de Aichi y Tokio.

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