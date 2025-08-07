The Swiss voice in the world since 1935

Una tormenta local intensa deja un centenar de viviendas afectadas en el este de Cuba

La Habana, 7 ago (EFE).- Una tormenta local intensa en la provincia de Guantánamo, al extremo este de Cuba, ha dejado un saldo preliminar de cuatro viviendas derrumbadas y otras 146 afectadas parcialmente, aunque sin fallecidos ni lesionados, según ha informado este jueves la prensa estatal.

La tormenta, que azotó el pasado martes esta región del oriente cubano, dañó techos de cubierta ligera, dejó árboles caídos sobre el tendido eléctrico y calles atascadas debido a los fuertes vientos y las intensas lluvias, reporta el diario oficial Granma.

Las autoridades locales señalan que se trata de “daños preliminares” y han descartado fallecidos o lesionados por el momento, acorde con la fuente.

Mientras, la emisora local Radio Guantánamo ha comunicado que el Centro Meteorológico provincial ha registrado rachas de 60 y 70 kilómetros por hora y una racha de hasta 104 km por hora, lluvia y caída de granizos.

El fenómeno tropical ha sido producto de una débil influencia anticiclónica combinada con el intenso calor (37,4 °C) y la inestabilidad atmosférica por una vaguada al norte de Las Bahamas, agrega la información.

Las intensas lluvias y las precarias condiciones de construcción son las principales causas de los derrumbes en Cuba, donde además hay un déficit crónico de viviendas.

Cuba, un país de 9,7 millones de habitantes, cuenta con más de 3,9 millones de viviendas de las que un 37 % se encuentran en regular y mal estado técnico, de acuerdo con cifras oficiales.

El país necesita alrededor de un 20 % más de viviendas de las que tiene construidas en la actualidad y acumula un déficit de 856.500 casas. EFE

