Una tormenta local severa deja un centenar de viviendas afectadas en el este de Cuba

La Habana, 7 ago (EFE).- Una tormenta local severa en la provincia de Guantánamo, al extremo este de Cuba, dejó un saldo preliminar de cuatro viviendas derrumbadas y otras 146 afectadas parcialmente, aunque sin fallecidos ni lesionados, informó este jueves la prensa estatal.

La tormenta, que azotó el pasado martes esta región del oriente cubano, dañó techos de cubierta ligera, dejó árboles caídos sobre el tendido eléctrico y calles atascadas debido a los fuertes vientos y las intensas lluvias, reportó el diario oficial Granma.

Las autoridades locales señalaron que se trata de “daños preliminares” y descartaron fallecidos o lesionados por el momento, acorde con la fuente.

En tanto, la emisora local Radio Guantánamo reportó que el Centro Meteorológico provincial registró rachas de 60 y 70 kilómetros por hora y una racha de hasta 104 km por hora, lluvia y caída de granizo.

El fenómeno tropical fue producto de una débil influencia anticiclónica combinada con el intenso calor (37,4 °C) y la inestabilidad atmosférica por una vaguada al norte de Las Bahamas, agregó el reporte.

Las intensas lluvias y las precarias condiciones de construcción son las principales causas de los derrumbes en Cuba, donde además hay un déficit crónico de viviendas.

Cuba, un país de 9,7 millones de habitantes, cuenta con más de 3,9 millones de viviendas de las que el 37 % se encuentran en regular y mal estado técnico, de acuerdo con cifras oficiales.

El país necesita alrededor de un 20 % más de viviendas de las que tiene construidas en la actualidad y acumula un déficit de 856.500 casas. EFE

