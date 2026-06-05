Una trama en el corazón del Partido Socialista añade presión al Gobierno español

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La multiplicación de revelaciones sobre una trama en el corazón del Partido Socialista español (PSOE) que presuntamente buscaba sabotear investigaciones contra la formación política y el entorno de Pedro Sánchez puso más presión sobre el debilitado presidente y su Gobierno.

«Ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado», se defendió este viernes el dirigente socialista, quien afirmó que su Gobierno es «limpio» y su partido «íntegro».

Sánchez se refería al llamado caso Leire Díez, nombre de la exmilitante socialista en el centro del asunto, que adquirió una nueva dimensión con el registro la semana pasada de la sede principal del partido de Sánchez y la revelación de informes de la investigación, consultados por la AFP.

La última víctima colateral de las informaciones que copan los titulares de la prensa española —por encima de la visita que el papa León XIV comienza este sábado en Madrid— es Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil, cuyo grupo de élite dirige las investigaciones más complejas, entre ellas varias que afectan a allegados del jefe del Gobierno.

Según los investigadores, en 2024 y 2025 se celebraron varias reuniones entre González, exmilitante y exdiputada socialista nombrada para este cargo en 2024 a propuesta del Gobierno, y Leire Díez, apodada «la fontanera» (plomera), en referencia a los falsos plomeros del caso Watergate, que provocó la caída del presidente estadounidense Richard Nixon en la década de 1970.

– «Desestabilizar de forma sistemática» –

La Guardia Civil aseguró el jueves por la noche, en un inusual comunicado, que su directora general «jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil» ni «ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes», si bien reconoció reuniones entre ambas mujeres.

«Yo creo que la directora general de la Guardia Civil ayer dio las explicaciones», dijo Sánchez, quien señaló que «desde el Gobierno y desde el propio Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en la profesionalidad y la honestidad» de González.

Según los investigadores y el juez Santiago Pedraz, la trama se estructuró en torno a Díez y Santos Cerdán, ex número tres del PSOE e investigado en otros casos de corrupción, quien negó el viernes las acusaciones y las enmarcó dentro de una «campaña mediática».

El objetivo de la organización, según el magistrado, era «desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno».

Los investigadores sitúan el origen de la trama en la primavera de 2024, tras la imputación por tráfico de influencias de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, lo que llevó al presidente a anunciar sorpresivamente que consideraba renunciar, lo que al final no hizo.

Unos meses más tarde, en una conversación grabada entre Díez y otros involucrados, se afirma que el propio Sánchez habría pedido «¡que se limpie todo!».

– «El one» –

Un aspecto sensible para el jefe de Gobierno es que en algunas conversaciones grabadas se menciona a «el one», Sánchez, según los investigadores.

«Las referencias efectuadas a ‘S’ se consideran efectuadas a Santos y, por otro lado, las efectuadas a ‘el one’, lo serían al presidente del Gobierno», escriben los investigadores.

Tras las revelaciones, el Partido Popular (PP, derecha), el principal de oposición, volvió a pedir elecciones generales anticipadas y la dimisión de Sánchez, quien alcanzó la presidencia en 2018 mediante una moción de censura que sacó del poder al conservador Mariano Rajoy, debilitado por varios escándalos de corrupción en el PP.

Sánchez afirma que culminará su mandato a mediados de 2027, pese a la multiplicación de casos judiciales que afectan a antiguos estrechos colaboradores dentro del PSOE, a un exministro, a su esposa, a su hermano e incluso a su predecesor socialista José Luis Rodríguez Zapatero, hasta ahora figura respetada de la izquierda española.

Pero las investigaciones del caso Leire Díez continúan y el juez Pedraz acaba de solicitar acceso a seis cuentas bancarias del PSOE y de empresas con las que mantenía relaciones comerciales, lo que podría resultar en nuevas revelaciones.

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