Unas 800 clínicas privadas rusas ya no ofrecen practicar abortos

2 minutos

Moscú, 17 dic (EFE).- En Rusia hay unas 800 clínicas privadas donde ya no se ofrece a las mujeres practicar abortos, informa este miércoles medios locales.

Según Fiodor Lukiánov, jefe de la Comisión Patriarcal para Asuntos Familiares, se trata de centros médicos en 14 regiones del país.

La última clínica en tomar esa decisión, dijo Lukiánov a la agencia TASS, fue la cadena ‘Chance’ de la región de Sverdlovsk.

«Es un ejemplo de cómo una iniciativa del gobierno y la iglesia, así como la responsabilidad y la conciencia del sector empresarial, pueden contribuir de forma práctica a proteger vidas y corregir la situación demográfica de nuestro país», opinó.

El gobernador de la República de Altái, Andréi Turchak, exigió hace una semana a la última clínica que practica abortos en la región que renuncie a su licencia.

Afirmó que la clínica Euromedcenter tiene hasta finales de este año «tiempo suficiente para tomar esta acción legal y cancelar la licencia para practicar abortos».

La ministra de Salud de Altái, Altynái Pútina, explicó que al principio nueve clínicas disponían de esas licencias, pero tras debatir con las autoridades regionales ocho de ellas las cancelaron.

El presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció hace unos días que los índices de natalidad en Rusia seguían bajando y subrayó que el Gobierno pondrá en marcha nuevas medidas de apoyo para revertir esa tendencia.

El Parlamento ruso aprobó el año pasado una ley que prohíbe la propaganda de la ideología ‘childfree’, que busca reconocer el derecho de las mujeres a no tener hijos.

Rusia destinará en los próximos tres años 37.500 millones de rublos (más de 402 millones de dólares) a los programas para promover la natalidad en medio de la crisis demográfica más grave del último cuarto de siglo.

A principios de año medios locales informaron sobre una reducción de suministros de medicamentos para practicar abortos en todas las clínicas de Rusia después de que el Kremlin esté impulsando iniciativas para promover la natalidad en el país, problema que arrastra desde 1999 y que ha empeorado con la guerra en Ucrania. EFE

