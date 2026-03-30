UNCTAD: crisis de fertilizantes por cierre de Ormuz puede afectar a seguridad alimentaria

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Ginebra, 30 mar (EFE).- La interrupción a través del estrecho de Ormuz del transporte de fertilizantes y materias primas para su elaboración aumenta los riesgos para la seguridad alimentaria global, advierte este lunes un análisis de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El colapso en más de un 95 % del transporte en Ormuz (de más de un centenar de buques diarios a menos de una decena) interrumpe no solo los flujos para el sector energético sino también el agrícola, señala UNCTAD, que recalca la importancia de ese nudo de transporte para la cadena de elaboración de fertlizantes nitrogenados y fosfatados.

La organización recuerda que los países del Golfo representan el 13 % de las exportaciones mundiales de nitrógeno, esencial para fertilizantes, y el 9 % de los nutrientes fosfatados.

Por Ormuz pasa no solo una cuarta parte del petróleo marítimo, sino importantes volúmenes de gas natural licuado, agrega la organización, que subraya que este último también es materia prima clave en la producción de fertilizantes nitrogenados como la urea y el amoníaco.

Por todo ello, muchos países, especialmente en la región Asia Pacífico pero también en África, son muy dependientes de las importaciones desde el Golfo para sus fertilizantes, como Sudán (un 54 % de los que consume proceden de la región), Sri Lanka (36 %) o Australia (32 %).

Al mismo tiempo, los mayores costes de transporte y seguro se trasladan a los precios de los fertilizantes y, a su vez, afectan la producción y las exportaciones agrícolas, indica el organismo de la ONU.

«El aumento de los costos de energía, fertilizantes y transporte incrementa los riesgos para la producción de alimentos, el suministro y los precios», resume el análisis de UNCTAD. EFE

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