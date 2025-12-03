UNFPA: Paraguay mantiene primer lugar en el Cono Sur en cifras de adolescentes embarazadas

Asunción, 3 dic (EFE).- Paraguay, con una tasa de 43 nacimientos por cada mil adolescentes de entre 15 y 19 años, encabeza las estadísticas en el Cono Sur de embarazos adolescente, atribuidos, entre otras causas, a abusos sexuales y uniones tempranas forzadas, advirtió el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

En una entrevista con EFE, la oficial de Salud Sexual y Reproductiva del UNFPA en Asunción, Adriane Salinas, indicó que la tasa específica de fecundidad, que alude al número de nacimientos por cada 1.000 mujeres dentro de un grupo de edad, experimentó un descenso del 40 % entre adolescentes de 15 a 19 años de 2016 a 2024, al pasar de 72 a 43 bebés nacidos vivos.

«Ya teníamos la tasa de fecundidad más alta del Cono Sur en el 2016 y hoy, a pesar de este importante descenso, seguimos manteniéndonos en el primer lugar», afirmó la funcionaria sobre la región que también integran Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Salinas mencionó que Brasil en 2016 exhibía cifras de fecundidad entre adolescentes similares a las de Paraguay, pero actualmente se ubica en el segundo lugar, con una tasa de 39 nacidos vivos por cada 1.000 adolescentes.

En el caso de Argentina, la misma tasa es de 25; en Uruguay, de 20 y en Chile, de 10.

«Ahí se puede ver la brecha todavía que tenemos para llegar a donde están países como Argentina, Uruguay y Chile que lograron un descenso mucho más importante y acelerado» en ese indicador, detalló.

Abusos sexuales

Por otra parte, Salinas llamó la atención sobre un dato que caracterizó como «preocupante», al señalar que la tasa de fecundidad entre niñas de 12 años en Paraguay es también la «más alta del Cono Sur», y está vinculada, según dijo, «al abuso sexual».

«Existe un gran desafío tanto en nuestro país como a nivel de toda la región de América Latina, que es la erradicación del abuso sexual», afirmó esta médica ginecóloga.

La tasa en Paraguay es de 0,5 % nacimientos por cada mil niñas de esa edad; en Brasil de 0,4 %; en Argentina, 0,2 %; en Chile, 0,1 % y en Uruguay, 0,04 %, según cálculos presentados por Salinas sobre la base de «estadísticas vitales y estimaciones de proyección» de cada país.

También alertó sobre la situación del abuso sexual en el grupo de jóvenes de entre 10 y 14 años, que asoció en este grupo etario con dos fenómenos que, consideró, en «Paraguay en particular tienen mucha fuerza», como son el «criadazgo» y las «uniones tempranas forzadas».

Ambas situaciones, según Salinas, «se producen en los niveles socioeconómicos más desfavorecidos».

Criadazgo y uniones tempranas

El criadazgo -indicó- «es una situación de explotación laboral de niñas» que pasan a vivir en casas de otras familias -a veces con el permiso de sus padres- «a cambio de comida y en teoría de educación», pero que al final no reciben paga. Esto se produce pese a que el trabajo a esa edad está prohibido.

También se refirió a la realidad de las uniones tempranas forzadas, que, afirmó, ocurren cuando «las familias entregan las niñas para convivir en pareja con personas mayores de 18 años», por considerar «mejor» que «esté con un hombre adulto», en vez de «con alguien de su edad que -afirman- no le va a aportar en nada».

Por otro lado, la experta del UNFPA advirtió sobre otra problemática asociada a los embarazos adolescentes, como es la repetición de la maternidad.

«Antes de cumplir los veinte años tienen más de un hijo», sentenció la especialista.

«Todos los países del Cono Sur -añadió-, a excepción de Paraguay, han logrado reducir la repetición de la maternidad».

En ese sentido, la experta consideró urgente la búsqueda de soluciones.

«Si realmente somos un país a quien le importa la familia, a quien le importan sus niños, niñas y adolescentes, urge mirar qué estamos haciendo bien, qué necesitamos mejorar y qué nos falta por hacer y hacerlo juntos», reflexionó.EFE

