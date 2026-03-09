Universidad Católica golea a Leones y rompe su mala racha en Ecuador

Quito, 8 mar (EFE).- Universidad Católica goleó este domingo por 3-0 a Leones del Norte, por la tercera fecha de la liga profesional ecuatoriana, y rompió la mala racha que acumulaba desde que perdió en febrero contra Juventud de Las Piedras, de Uruguay, que lo eliminó de la primera fase de la Copa Libertadores.

El uruguayo Mauricio Alonso y Luis Canga y Byron Palacios fueron los artífices de la goleada de la Católica, que en la fecha pasada empató, sin goles, con el Mushuc Runa.

El Deportivo Cuenca, por su parte, ganó por 1-0 en su visita al Aucas, con un gol del defensa Andrés López, lo que le permitió sostener la gran campaña que realiza, ya que el miércoles goleó por 3-0 a Libertad, y accedió a la próxima fase de grupos de la Copa Sudamericana, y el domingo pasado ganó por 2-1 a Barcelona.

Macará y Técnico Universitario empataron 1-1 en un partido en el que destacó el defensa Mauricio Cagua, quien anotó uno de los mejores goles de la fecha.

Al minuto 46 recibió el balón y desde fuera del área sacó un disparo a media altura, que fue imposible de atajar para el portero del Macará, el uruguayo Rodrigo Rodríguez. El delantero argentino Luca Ferro anotó el empate al minuto 80.

La tabla de posiciones sigue liderada por el Independiente del Valle, el campeón de la pasada temporada, que acumula 9 puntos tras el triunfo por 3-1 sobre el Mushuc Runa, en una gran campaña del cuadro dirigido por el técnico uruguayo Joaquín Papa.

Mientras que el Libertad, que derrotó por 2-1 a Liga de Quito, y el Delfín, que se impuso por 1-0 el viernes pasado a Guayaquil City, comparten el segundo puesto con 7 puntos cada uno.

El Deportivo Cuenca y el Barcelona, que ganó el sábado el denominado Clásico del Astillero a su tradicional rival Emelec, pasaron al cuarto y quinto puesto, con 6 unidades cada uno.

La tercera fecha de la liga profesional ecuatoriana concluirá este lunes con el enfrentamiento entre Orense y el Manta. EFE

