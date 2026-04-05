Universidad Central vuelve a ganar y Trujillanos sigue sin sumar puntos en Liga venezolana

2 minutos

Caracas, 5 abr (EFE).- La Universidad Central retomó la senda del triunfo al imponerse ante Anzoátegui FC por 3-2, con lo que se mantiene como líder, mientras que Trujillanos sigue sin sumar puntos al perder contra Rayo Zuliano por 3-1, en la décima jornada del Torneo Apertura venezolano que empezó el jueves y terminó este domingo.

El equipo caraqueño consiguió su primera victoria tras dos empates y una derrota, por lo que acumula 22 puntos en la clasificación, que lo mantiene en la primera posición.

En esta oportunidad, el colombiano Juan Manuel Cuesta fue el encargado de mostrar la jerarquía de Universidad Central con un gol en el minuto 12, mientras Yeiber Muriño y Junior Moreno fueron los encargados de ampliar la ventaja para dejar a Anzoátegui en el penúltimo lugar de la tabla.

Entretanto, Trujillanos sigue sin acumular puntos en el torneo por lo que es colista de grupo, luego de perder ante Rayo Zulia, que se ha venido recuperando tras dos derrotas y dos empates y que lo mantiene en el sexto lugar de la clasificación.

Lewuis Peña fue el encargado de darle el triunfo al Rayo Zuliano con los tres goles anotados, el primero de ellos en el tercer minuto del encuentro tras un error del portero José Febres cuando intentaba despejar el balón.

Por otra parte, Deportivo La Guaira sigue en el segundo lugar de la clasificación tras empatar ante Carabobo, en un partido en el que ambos equipos mostraron ímpetu y pisaron campo contrario constantemente gracias a su juego en bloque.

Carabobo con este resultado se mantiene en el séptimo lugar de la tabla. EFE

sc/laa