Universidad de Chile vence a Colo Colo y se corona campeón de la Supercopa

3 minutos

Santiago de Chile, 14 sep (EFE).- Universidad de Chile se consagró este domingo como campeón de la Supercopa de Chile al vencer por 3-0 a su máximo rival Colo Colo, en un partido que debió disputarse en enero pasado.

Dado este resultado, los azules consiguen un título antes de jugar los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante el peruano Alianza Lima el próximo jueves.

Con goles de Matías Sepúlveda y Nicolás Guerra, en el primer tiempo, y de Lucas Assadi en el complemento, los laicos consiguieron una victoria que sirve de aliciente para enfrentar de visita al equipo peruano, en el partido de ida por los cuartos de final del torneo internacional.

Para los albos fue un nuevo fracaso en el año de su centenario, al perder el único título al cual podían aspirar y que representaba el cierre de la temporada 2024 cuando conquistaron la liga chilena, un logro que este año ya no pueden alcanzar.

Fue el debut del técnico argentino Fernando Ortíz con el ‘Cacique’, tras su arribo antes del receso por la fecha FIFA de la eliminatoria al Mundial, y no pudo repetir el triunfo que los albos consiguieron en la liga ante su archirrival, hace poco más de dos semanas.

La U, que enfrentó este partido como vencedor de la Copa Chile 2024, todavía aspira al título de la liga en este 2025, pero necesita remontar una diferencia de 18 puntos con el líder Coquimbo Unido teniendo a su favor dos partidos menos.

El duelo se disputó con ocho meses de retraso luego de haber sido suspendido por amenazas, que hicieron peligrar la seguridad del encuentro y terminó jugándose en el Estadio Santa Laura, de Santiago, que pertenece al Unión Española, en condiciones de aforo especiales que hizo ver tribunas casi vacías.

Tras meses de discusiones dentro de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional chilena, en los que se evaluó realizar la final en partidos de ida y vuelta al no poder albergar a ambas hinchadas en el mismo recinto, se decidió reducir la cantidad de espectadores y que los asistentes tuvieran más de 55 años.

El equipo dirigido por el argentino Gustavo Álvarez se mostró más dominante desde el inicio del partido, generando peligro en el área rival con Nicolás Guerra y Lucas Assadi y con un tanto anulado en los primeros 15 minutos.

La insistencia hizo que, al minuto 18, Matías Sepúlveda abriera el marcador con un remate por bajo, tras encarar al arco y vencer al meta Fernando De Paul en su palo derecho.

Los laicos que estaban jugando mejor se vieron beneficiados con la expulsión del central albo Sebastián Vegas, en el minuto 28 tras revisión del VAR, y consiguieron con mayor facilidad el camino a la portería contraria.

El 2-0 llegó en la fracción 37 con Guerra, quien pescó dentro del área un rebote del travesaño a una pelota que Javier Altamirano remató desde fuera del área.

La posibilidad de una remontada quedó descartada comenzando el segundo tiempo con el gol de Assadi, que resolvió con una definición al palo izquierdo un mano mano con el meta De Paul, tras pase de Sepúlveda. EFE

mjr/laa

(foto)