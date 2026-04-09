Universidad de EEUU prevé temporada de huracanes por debajo del promedio con 13 ciclones

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Miami (EE. UU.), 9 abr (EFE).- La Universidad del Estado de Colorado (CSU, en inglés) ha pronosticado este jueves una temporada de huracanes en el Atlántico por debajo del promedio, con 13 ciclones con nombre, y un 32 % de probabilidad de que un huracán mayor toque tierra en Estados Unidos.

De estos 13 fenómenos, seis serían huracanes y dos serían «mayores», es decir, con una categoría de 3 o más en la escala Saffir/Simpson de un total de 5, lo que está por debajo de la media histórica de 14 ciclones, siete huracanes y tres de ellos mayores, detalla la institución, referente en meteorología en Estados Unidos.

En la temporada del Atlántico 2026, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, la probabilidad de que un huracán mayor golpee la costa estadounidense es menor al promedio histórico de 43 %, mientras que hay un 35 % de oportunidades de que alguno toque tierra en el Caribe, por debajo de la media anual de 47 %.

Estas previsiones se comparan con los 13 ciclones con nombre en el Atlántico de 2025, cuando ningún huracán tocó suelo estadounidense por primera vez en una década, pero hubo tres de estos fenómenos en categoría 5, el segundo mayor registro de la historia.

El reporte de la CSU recuerda que «el huracán más significativo de la temporada de huracanes del Atlántico 2025 fue el huracán Melissa», al mencionar que tocó tierra en Jamaica como categoría 5, provocó daños por casi 9.000 millones de dólares y dejó 95 muertes en países del Caribe.

Los investigadores de la universidad proyectan que la actividad ciclónica de 2026 será equivalente al 75 % de la temporada promedio de 1991-2020, mientras que la de 2025 fue cerca del 105 % de la media.

El principal factor que afectará la temporada será El Niño, un fenómeno recurrente que implica aguas más cálidas de lo normal en el Pacífico tropical e intensifica los vientos del oeste a través del Caribe y hacia el Atlántico tropical, lo que «es desfavorable para la formación y la intensificación de huracanes en el Atlántico».

En 2025, solo la tormenta Chantal tocó tierra en EE. UU. en julio, cuando dejó dos muertos en Carolina del Norte, lo que contrasta con las 18 tormentas y 11 huracanes de 2024, incluyendo cinco que impactaron territorio estadounidense, con Helene como el mayor, pues dejó más de 200 muertes en el sur.

Este es el primer pronóstico de la CSU, pero aún está pendiente de revelarse la previsión oficial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), que suele difundirse a finales de mayo. EFE

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