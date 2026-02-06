Universitario, Alianza y Melgar buscan afianzarse en liderazgo del Torneo Apertura peruano

Lima, 6 feb (EFE).- Universitario, Alianza Lima y Melgar buscarán ratificar durante este fin de semana su buen inicio en el Torneo Apertura de Perú, que lideran tras haber obtenido sendas victorias en la primera fecha de la competición.

La U, el vigente campeón nacional que dirige el español Javier Rabanal, visitará la noche de este sábado la altura andina para enfrentarse al Cusco, el actual subcampeón nacional, que perdió su primer partido por 1-0 ante el Alianza Atlético.

Los cremas, que a su vez derrotaron por 2-0 al ADT, esperan ratificar en una dura plaza las buenas sensaciones con que iniciaron la búsqueda de un histórico cuarto título nacional consecutivo.

Alianza Lima, por su parte, intentará recuperar el ánimo tras la sorpresiva caída por 1-0 que sufrió en la primera fase de la Copa Libertadores ante el novato 2 de Mayo de Paraguay, cuando enfrente el domingo al Comerciante Unidos.

El equipo dirigido por el argentino Pablo Guede logró el viernes pasado una victoria por 1-2 en su visita al Sport Huancayo por lo que parte como favorito al encuentro del domingo.

Melgar, a su turno, también buscará superar una dura prueba el domingo, cuando visitará en Lima al Sporting Cristal, tras el triunfo que obtuvo el sábado pasado por 2-0 sobre el Cienciano, en el clásico del sur peruano.

En su segundo partido, el equipo dominó chocará con un Cristal que en la primera jornada selló un trabajado empate de 1-1 en su visita al Deportivo Garcilaso, de Cusco.

EL UTC, otro de los equipos que logró un triunfo en la primera fecha, por 2-0 sobre el Atlético Grau, visita este viernes al Moquegua, que perdió en su debut en la primera división por 1-0 ante el Comerciantes Unidos.

El Alianza Atlético, a su turno, visitará el domingo al Chankas con el objetivo de mantenerse entre los líderes del inicio de la competición, tras su destacada victoria sobre el Cusco.

La segunda jornada del Apertura será completada por los partidos entre ADT-Sport Boys, Atlético Grau-Sport Huancayo, Cienciano-Juan Pablo II y Cajamarca-Deportivo Garcilaso, que cerrarán la fecha el próximo lunes. EFE

