Universitario empata con Garcilaso y recibe trofeo de campeón del fútbol peruano de 2025

2 minutos

Lima, 8 nov (EFE).- El Universitario de Deportes empató este viernes 0-0 con el Deportivo Garcilaso en un partido de la penúltima jornada del Torneo Clausura del fútbol peruano, al final del cual recibió el trofeo de campeón nacional de 2025 tras haber asegurado hace dos semanas un histórico tricampeonato nacional.

El equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati buscó por todos los medios romper la rocosa defensa que le plantó el Garcilaso, que alcanzó su objetivo de asegurar un cupo en la próxima Copa Sudamericana, y aunque tuvo muchas opciones de quedarse con la victoria careció de precisión en el último toque.

A pesar del empate, que le permitió mantener su invicto en el Clausura, la U llegó a 79 puntos en la tabla general del año, 12 más que el Cusco, su más cercano perseguidor, así como a 40 unidades en el Clausura, 7 más que el equipo cusqueño.

De esa manera, tras también haber ganado el título del Torneo Apertura, el equipo crema alcanzó los títulos nacionales de 2023, 2024 y 2025, con lo que se convirtió en el único equipo del fútbol peruano que ha conquistado dos veces un tricampeonato, ya que también lo hizo en 1998, 1999 y 2000.

Al término del partido, la U recibió el trofeo de campeón nacional y dio la vuelta olímpica ante 60.000 de sus aficionados que abarrotaron el Monumental, que el próximo 29 de noviembre será el escenario del partido final de la Copa Libertadores de este año que disputarán los brasileños Flamengo y Palmeiras.

Durante la jornada de este viernes, el Cusco también goleó por 3 a 0 al Sport Boys y recuperó la segunda posición de la clasificación general de la Liga 1, que otorga el segundo y último cupo directo para equipos nacionales en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026.

La próxima semana, en la última fecha del Clausura, la U visitará al Chankas, mientras que el Cusco hará lo mismo frente al Sport Huancayo y el Alianza Lima recibirá al UTC. EFE

