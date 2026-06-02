Unos 200 vuelos anulados en aeropuerto de Bruselas por una huelga de controladores aéreos

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Bruselas, 2 jun (EFE).- Alrededor de 200 vuelos que debían salir o llegar al aeropuerto de Bruselas esta tarde han sido anulados tras el cierre del tráfico aéreo debido a una huelga de los controladores aéreos de Skeyes, según anunció ese aeropuerto.

La huelga, convocada de manera espontánea, tendrá lugar entre las 14:00 y las 19:00 hora local, precisó el aeropuerto en su página web.

El aeropuerto de Bruselas pidió a los pasajeros que tenían un vuelo previsto en ese horario que no se desplacen al lugar y les indicó que serán contactados por sus compañías aéreas.

«Según la información disponible, los vuelos programados para después de las 21:00 horas de hoy deberían poder realizarse. Aconsejamos a los pasajeros que consulten la información proporcionada por su aerolínea y en nuestra página web para obtener la información más reciente», añadió el aeropuerto de Bruselas.

La ministra de Aeropuertos de la región de Valonia, Céline Neven, dijo que aunque apoya plenamente el diálogo social «la acción iniciada anoche es simplemente inaceptable» y exigió «un debate rápido sobre los mecanismos para garantizar la continuidad del servicio».

La misma huelga causó también a principios de la tarde del martes la cancelación de 30 vuelos de pasajeros en el aeropuerto de Charleroi y había afectado a unos 40 vuelos de carga en el aeropuerto de Lieja. EFE

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