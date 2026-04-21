Unos 35 eurodiputados piden no celebrar plenos en Estrasburgo para ahorrar combustible

3 minutos

Bruselas, 21 abr (EFE).- Unos 35 eurodiputados de seis grupos diferentes sugirieron este martes pausar temporalmente los desplazamientos mensuales a Estrasburgo (Francia) para los plenos del Parlamento Europeo mientras persista el riesgo de una escasez de combustible a raíz del bloqueo del estrecho de Ormuz por el que Bruselas tiene previsto presentar mañana recomendaciones de ahorro.

«En un momento en el que la Unión Europea pide a sus ciudadanos y empresas conservar combustible y restringir los viajes no esenciales, el Parlamento debe aplicar los mismos estándares», señala la carta a la que ha tenido acceso EFE, que pide que la Eurocámara no sea la «excepción» a las recomendaciones sino que «lidere con el ejemplo».

La carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, es una iniciativa del eurodiputado ultraconservador sueco Dick Erixon y, según fuentes de su grupo, ya ha recopilado firmas de 35 miembros de seis grupos parlamentarios diferentes.

La misiva recuerda que la disrupción en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio mundial de crudo que Irán bloqueó en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí, ha causado la mayor crisis de suministro de petróleo de la historia y que la UE podría enfrentar una escasez «sistémica» de combustible en las próximas semanas.

«En este contexto, el desplazamiento mensual del pleno entre Bruselas y Estrasburgo no encaja con lo que la Comisión pide a sus ciudadanos y empresas», dicen los diputados, que sugieren que los plenos se celebren en Bruselas «mientras lo requiera la situación de suministro de crudo» y que esta sea la contribución de la Eurocámara al esfuerzo colectivo para ahorrar energía.

Más allá de los plenos, los firmantes creen que la Eurocámara debe restringir todos los viajes oficiales que no sean estrictamente necesario, explorar medidas para la participación remota en sus actividades y reducir los requisitos de presencialidad.

No es la primera vez que una crisis energética pone este debate sobre la mesa: el diputado alemán de los Verdes Daniel Freund planteó también suspender los viajes en 2022, pero no tuvo éxito.

La crisis sanitaria del coronavirus sí llevó a la suspensión de los desplazamientos a Estrasburgo entre marzo de 2020 y junio de 2021 por el riesgo de contagio.

Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo de 2014 cifraba en 114 millones de euros el ahorro anual si se trasladase la actividad de Estrasburgo a Bruselas de forma permanente, mientras que un cálculo de la secretaría general del Parlamento apunta a que la suspensión de los viajes a Francia por la pandemia contribuyó al ahorro de más de 26 millones de euros.

Otro estudio de 2007, comisionado por el grupo parlamentario de los Verdes, apuntaba a que el esquema de dos sedes es responsable de un mínimo de 18.901 toneladas de emisiones anuales de dióxido de carbono al año.

No obstante, los propios tratados de la Unión Europea recogen que la Eurocámara debe celebrar doce sesiones plenarias al año en la ciudad francesa, símbolo de la amistad francoalemana tras las guerras mundiales.

Además, el Gobierno francés se niega a perder la sede de una institución europea, con el prestigio y la actividad económica que conlleva para la ciudad de Estrasburgo. EFE

lzu/asa/ajs