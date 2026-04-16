Unos 700 manifestantes en Tel Aviv contra la violencia de colonos israelíes en Cisjordania

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Jerusalén, 16 abr (EFE).- Unas 700 personas se congregaron este jueves en la Plaza de Habima de Tel Aviv para protestar contra la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania, que desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero han asesinado a nueve palestinos en un repunte de sus habituales agresiones.

«Estos asentamientos no son obra de extremistas marginales. Esta violencia forma parte integrante del proyecto de colonización. Los autores reciben apoyo, financiación y armas de las autoridades estatales», aseguró durante una intervención en la protesta el fotógrafo de 77 años Oded Yedaya, también activista en defensa de los palestinos en Cisjordania.

La cifra de asistentes, provista a EFE por la organización, engloba a los manifestantes convocados por la organización árabe-judía Alianza por la Paz, en respuesta al «aumento dramático de ataques de colonos desde que el Gobierno actual (de Benjamín Netanyahu) asumió el poder».

En la protesta, los manifestantes portaban pancartas con mensajes como «Fin al terrorismo colono».

«Estos incidentes han tenido como objetivo a palestinos, activistas israelíes y, en ocasiones, incluso a las fuerzas de seguridad israelíes, lo que a menudo ha provocado lesiones graves, daños materiales y, en algunos casos, intentos de linchamiento», recoge la convocatoria.

En la protesta participaron movimientos como organizaciones pro derechos humanos como Combatants for Peace, Breaking the Silence, Standing Together, Peace Now o el partido árabe-judío Hadash.

Según Haaretz, varios activistas de extrema derecha acudieron a la protesta para moverse entre la multitud sin control policial.

Adi Cohen, activista herida por un ataque de colonos en la aldea cisjordana de Qusra, afirmó durante la protesta: «Desde ese pequeño asentamiento ilegal cuyos residentes (colonos israelíes) bajaron para intentar matarnos, en los últimos meses se han producido decenas de ataques, incendios provocados, palizas y al menos tres asesinatos de palestinos».

Diez palestinos han sido asesinados a manos de colonos, cuya presencia en Cisjordania viola el derecho internacional, en lo que va de año, según los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA). La mayoría (nueve), desde el inicio de la guerra con Irán.

La cifra, actualizada hasta este jueves, es la misma que en todo 2025.EFE

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