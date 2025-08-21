UNRWA: Nunca se ha estado tan lejos de la solución de dos Estados, Israel y Palestina

2 minutos

Ginebra, 21 ago (EFE).- El jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, dijo hoy que nunca se ha estado tan lejos en la historia como ahora de la solución de dos Estados, Israel y Palestina, tras la decisión del Gobierno israelÍ de autorizar la extensión de asentamientos judíos en la parte central del territorio palestino ocupado de Cisjordania.

«La información de la extensión de los asentamientos, del proyecto que se denomina E1, que tendría el objetivo de cortar completamente el norte del sur de Cisjordania, significa que no habría continuidad territorial en Cisjordania», señaló.

Para el responsable del organismo de ayuda a los palestinos, hay una relación entre este proyecto y la voluntad expresada por varios países, incluyendo algunos de gran influencia como Francia y el Reino Unido, de reconocer al Estado de Palestina en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, que empieza a mediados de septiembre en Nueva York.

«Evidentemente, cuanto más se escucha de la voluntad de reconocer el Estado de Palestina, más acciones se toman en Israel para volver imposible la realización de la creación de dos Estados», recalcó Lazzarini en un evento organizado por el Club de la Prensa Suiza en Ginebra.

Las autoridades israelíes han aprobado la construcción de 3.410 viviendas en un terreno denominado E1, de 1.200 hectáreas al este de Jerusalén y que formará parte del asentamiento israelí de Maale Adumim, el mayor y tercer más poblado de Cisjordania con 40.000 habitantes, considerado ilegal de acuerdo al derecho internacional. EFE

is

(vídeo)