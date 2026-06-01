Uribe reconoce derrota de su candidata en Colombia y pide apoyar a De la Espriella

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Bogotá, 31 may (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), fundador del partido Centro Democrático que avaló la aspiración de Paloma Valencia a la Presidencia, reconoció este domingo la derrota de su candidata y pidió a sus seguidores apoyar en segunda vuelta al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

«Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mi responsabilidad (…) Ganó el Dr. Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia», dijo el exmandatario en un mensaje en X.

Uribe también afirmó que «Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo», haciendo referencia al presidente Gustavo Petro y al candidato de la izquierda Iván Cepeda, que este domingo fue el segundo más votado tras De la Espriella.

El pronunciamiento del exmandatario se produce luego que De la Espriella obtuviera en la primera vuelta presidencial 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,73 % del total, seguido de Cepeda con 9,6 millones (40,91 %) y Valencia, con 1,6 millones de electores (6,92 %).

Uribe que durante el último cuarto de siglo había sido el abanderado de la derecha colombiana perdió este domingo el liderazgo electoral de ese sector del espectro político colombiano y ahora buscará trasladar su caudal electoral al controvertido abogado.

«Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas. Elijamos presidente al Dr. Abelardo de la Espriella», puntualizó el exmandatario.

Durante la campaña, Uribe arropó a Valencia en numerosos mítines y la candidata acompañó al expresidente hoy a depositar su voto en la localidad de Rionegro, en el departamento de Antioquia, antes de votar ella en Bogotá. EFE

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