Uribe se presenta ante un juzgado para formalizar su detención por condena a doce años
Bogotá, 6 ago (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) se presentó este miércoles a un juzgado de la localidad de Rionegro, en el departamento de Antioquia (noroeste), para formalizar su detención, tras haber sido condenado a doce años de cárcel por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
«Esta tarde comparecí al juzgado de Rionegro, me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes», dijo Uribe en un video divulgado por su partido, el Centro Democrático (derecha).
En el video, aparentemente grabado en el estudio de su casa campestre en Rionegro, a una hora de Medellín (capital departamental), Uribe muestra un documento que parece ser el acta de detención firmada hoy. EFE
(Video)