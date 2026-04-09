Uruguay advierte sobre riesgos geopolíticos en el Atlántico Sur

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Río de Janeiro, 9 abr (EFE).- Uruguay alertó este jueves sobre el riesgo de que el Atlántico Sur deje de ser una zona de paz para convertirse en un espacio de tensiones geopolíticas, en un contexto global marcado por el aumento de los conflictos.

En una entrevista exclusiva a EFE, en el marco de la IX Reunión Ministerial de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (Zpcas) que se celebra en Río de Janeiro, el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, señaló que el objetivo central de este foro resulta hoy más relevante que nunca ante el deterioro del escenario internacional.

Creada en 1986 por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Zpcas define al Atlántico Sur como una región libre de armas nucleares y de destrucción masiva.

«El desafío es probar continuamente que seguimos en esa dirección», afirmó Lubetkin, al advertir que no existen garantías de que la región permanezca al margen de tensiones globales, como las que se viven actualmente en Oriente Medio o en Ucrania.

Lubetkin vinculó este objetivo con el compromiso asumido por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) -mecanismo de diálogo de los 33 países de la región y que Uruguay preside actualmente- que declaró a América Latina y el Caribe como una zona de paz y desnuclearizada.

El canciller destacó que ambos mecanismos -la Zpcas y la Celac- comparten una misma lógica de cooperación y de prevención de conflictos, basada en el multilateralismo y el diálogo político.

Asimismo, subrayó que preservar la estabilidad regional resulta clave para enfrentar desafíos globales como la seguridad alimentaria, al advertir que los conflictos dificultan cualquier solución en ese ámbito.

«No tenemos garantías, pero sí una fuerte voluntad de los Estados de mantener el Atlántico Sur como una zona de paz», concluyó.

La Zpcas está compuesta por 21 países africanos y tres sudamericanos (Argentina, Brasil y Uruguay).

Brasil asume a partir de este jueves la presidencia del foro con el objetivo de reforzar la cooperación entre los miembros y reafirmar el papel pacífico de la región, en la que viven unos 500 millones de habitantes.

Entre los principales objetivos de este mecanismo están el desarrollo socioeconómico, la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y el uso pacífico de la región en el marco del respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados. EFE

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