Uruguay aguarda indicaciones de Venezuela para enviar ayuda

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Montevideo, 25 jun (EFE).- La vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, manifestó que el Gobierno uruguayo espera por «lo que indique Venezuela que necesita» para enviar ayuda, a raíz de la emergencia que atraviesa el país provocada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron al menos 164 fallecidos y 971 heridos.

«Hay cosas que Uruguay puede hacer, hay otros recursos que Uruguay no tiene tampoco disponibles y que otros países sí los pueden tener, así que habrá también que determinar qué es lo que desde Venezuela llega como mensaje de necesidades inmediatas», explicó Csukasi este jueves a EFE.

Mientras tanto, el Gobierno uruguayo trabaja en retomar el contacto con los miles de uruguayos que viven en Venezuela, quienes de momento solo han reportado pérdidas materiales.

Entre los afectados está el cónsul general de la embajada de Uruguay en Venezuela, Fernando Gustavo Sotelo, quien sufrió «una situación personal dramática en su propia casa», según informó Csukasi.

«Por suerte ha ido retomando contacto con los uruguayos y uruguayas, que son muchos, que están en Venezuela. No hay, por lo menos hasta el momento, para reportar pérdidas más que materiales, lo cual no quita la tragedia que significa para mucha gente que pierde su casa», informó la vicecanciller.

«Sabemos que hay mucha gente que todavía no ha retomado el contacto, así que primero hay un trabajo humano que es el que estamos haciendo a través de nuestro consulado, siempre estando a las órdenes para ver cómo podemos ayudar, pero empezando por saber que no hay uruguayas y uruguayos que necesiten con urgencia ningún tipo de asistencia», añadió Csukasi.

Para centralizar la ayuda, las autoridades uruguayas han habilitado una línea telefónica de emergencia (+58 424 238 03 70) destinada a atender cualquier eventualidad que afecte a sus ciudadanos e insta a sus compatriotas a «seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informados por los canales oficiales». EFE

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