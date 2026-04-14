Uruguay apuesta por atraer nuevas inversiones para una mejor integración internacional

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Montevideo, 14 abr (EFE).- El Gobierno de Uruguay apuesta por generar «un entorno propicio» para la inversión de la mano de la inserción internacional, dijo este martes el viceministro de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, en un «momento de gran incertidumbre» en el mundo.

En una rueda de prensa, Vallcorba se refirió también a las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé que Uruguay tendrá un crecimiento de 1,8 % en 2026.

«Estamos en un momento de gran incertidumbre a nivel del mundo en el cual el conflicto bélico genera dudas respecto a cuál va a ser la evolución futura, no solo del precio del petróleo, sino de un conjunto de insumos básicos y también de la actividad económica de la inflación a nivel internacional. Todos esos elementos van a hacer que las proyecciones presenten en esta etapa un nivel de variabilidad que puede llegar a ser importante», explicó.

En palabras del viceministro, Uruguay responde a la incertidumbre con un conjunto de acciones para generar «condiciones positivas y favorables para la inversión y el crecimiento».

Una de estas es «toda la agenda de mejora en la inserción internacional del país», que incluye el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, los avances para la incorporación al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el pedido de ingreso a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP).

«Son un conjunto de acciones en materia de mejora e inserción internacional que generan condiciones para que la inversión encuentre en Uruguay un destino más atractivo», resumió Vallcorba, en un evento en el que una empresa brasileña anunció que invertirá 500 millones de dólares para adquirir y mejorar un hotel en la reconocida ciudad de Punta del Este.

Para Vallcorba, este tipo de inversiones muestran que el país está en un proceso de «reaceleramiento de la inversión». EFE

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