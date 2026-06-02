Uruguay espera crecer un 1,8 % en 2026, una «desaceleración» por la guerra EE.UU.-Irán

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París, 2 jun (EFE).- El ministro uruguayo de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, reconoció este lunes que la guerra en Oriente Medio está provocando una «desaceleración» de la actividad en su país, por el impacto de la subida de precios del petróleo, y espera un crecimiento del 1,8 % en 2026.

Oddone, que participaba en el Foro Económico Internacional para Latinoamérica y el Caribe organizado por la OCDE en su sede de París, subrayó, en cualquier caso, en declaraciones a EFE, que «es un crecimiento que está por encima del promedio de la última década».

«El escenario global por supuesto que nos afecta. Uruguay no es un exportador neto de combustible fósil, es un importador», señaló antes de puntualizar que en lo que se refiere a la producción de electricidad, un 98 % es de origen renovable, y eso ha permitido gestionar este choque «de una manera totalmente distinta, que es lo que hubiera sido hace 20 o 25 años».

Sobre las medidas que ha tomado su Gobierno, explicó que se ha centrado en amortiguar el efecto del precio internacional de los combustibles para el consumidor con algunos subsidios, aprovechando el margen disponible ya que Uruguay habitualmente los subvenciona poco.

El ministro precisó que el impacto de la subida del petróleo no está impidiendo que el nivel de inflación en el país esté «en el nivel más bajo en 70 años», e. 3,2 % y calculó que se situará «cerca» del 4 % a final de año.

«Nuestra preocupación principal -comentó Oddone- es sobre la actividad económica, básicamente por el efecto que tiene el precio del gasoil en la actividad agrícola y en la actividad de transporte».

Preguntado por la entrada en vigor desde el 1 de mayo del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, el ministro uruguayo contó que «en el cortísimo plazo» ya están percibiendo algunos efectos.

En concreto, y aunque las cuotas de exportación todavía no han sido acordadas entre los socios del Mercosur, la producción de arroz de Uruguay ha ocupado el 63 % de la acordada por la UE.

«Ahí tenemos -recalcó- un ejemplo clarísimo de cómo esto ya está beneficiando a una actividad económica que es muy relevante para una zona del país y que tiene efectos dinámicos sobre el transporte y sobre otras actividades. Es una gran noticia y estamos trabajando duramente para aprovechar todo lo que podamos a corto plazo».

Mientras que, a largo plazo, insistió en que todas sus estimaciones del impacto sobre la producción, sobre el empleo y sobre los salarios son «positivas».

La razón estriba en que «Uruguay es el país de la región más pequeño, el que tiene más necesidad de abrirse al mundo y el que más tiempo llevaba reclamando la concreción de un acuerdo importante por parte del Mercosur».

Junto al arroz, otros productos de exportación que deberían verse particularmente beneficiados son la carne, pero también tecnologías de la información.

En paralelo, las principales amenazas son que productos europeos penetren en mercados de Mercosur, en particular en Brasil, y desplacen a otros de los que Uruguay vende habitualmente al gigante sudamericano, como leche, miel o aceite. No obstante, Oddone se mostró convencido de que «estamos en condiciones de gestionarlo».

Para el ministro, «la visión del mundo que tenemos en Uruguay se parece mucho a la visión y a los principios de la Unión Europea. Por lo tanto, para nosotros, en este mundo más incierto, más fragmentado, con diversos instancias refundacionales, tener un acercamiento con la Unión Europea no es solamente económicamente relevante, sino políticamente relevante».

Preguntado sobre las ambiciones de Uruguay con respecto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Oddone precisó que su país «no tiene una definición de ser candidato central», pero sí quiere conocer «las calidades y capacidades en materia de políticas públicas».

«Seguramente -añadió- encontremos tantos puntos en común que en un tiempo más estaremos acercándonos más» a la organización aunque «por ahora nosotros preferimos simplemente irnos conociendo» y «queremos ir despacio». EFE

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