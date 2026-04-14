Uruguay evalúa convocar a equipos técnicos de la Celac por efectos de la guerra

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Montevideo, 14 abr (EFE).- En el marco de su presidencia pro tempore en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Uruguay evalúa convocar a una reunión técnica para conocer las medidas que los países miembros están adoptando para hacer frente a los efectos del conflicto en Oriente Medio.

Así lo comunicó este martes en rueda de prensa el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, que advirtió que los efectos de la guerra «ya se están sintiendo».

«El ciudadano no puede pensar que esto está lejos de nuestras realidades. Lo tenemos ahí, ya lo estamos pagando», manifestó el canciller.

A modo de ejemplo, Lubetkin explicó que hay barcos detenidos en el estrecho de Ormuz y que eso no solo tiene consecuencias en el precio de los combustibles, sino también en el de los fertilizantes y eso decantará en la agricultura y sus precios.

«Es lo que tenemos que evitar y lo mejor es anticiparnos. Lo mejor es decirlo, lo mejor es buscar nuestros técnicos y nuestras capacidades para que el impacto sea el menor posible», insistió.

Con respecto a la reunión, Lubetkin explicó que sería «técnica y virtual» con el objetivo de «conocer qué es lo que los otros países están haciendo y cómo se están defendiendo» ante los efectos económicos del conflicto, pero sin convertirla en «un hecho político».

El canciller uruguayo dijo no tener la capacidad de visualizar el futuro del conflicto y manifestó preocupación por una guerra que se está extendiendo y con ella sus consecuencias.

El 1 de abril comenzó a regir una suba de un 7 % en los combustibles en Uruguay, una decisión que adoptó el Poder Ejecutivo a raíz de la subida que sufrió el barril de petróleo por el conflicto en Oriente Medio.

Esta fue la estrategia que el Ejecutivo encabezado por Yamandú Orsi resolvió implementar para mitigar el impacto externo sobre la economía doméstica.

Los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, justificaron que el pasado 28 de febrero marcó «un hito histórico» en la dinámica del petróleo internacional y comunicaron que los ajustes dejarían de ser cada dos meses para ser mensuales. EFE

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