Uruguay evalúa la disponibilidad de combustibles de cara al próximo ajuste mensual

2 minutos

Montevideo, 15 abr (EFE).- El Gobierno de Uruguay hará una revisión del consumo y la disponibilidad de los combustibles en el país de cara al ajuste que se anunciará a fines de abril y que está condicionado por el aumento que sufrió el barril de petróleo por el conflicto en Oriente Medio.

Para mitigar el impacto externo sobre la economía doméstica, el Ejecutivo encabezado por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, resolvió en marzo un incremento de un 7 % y comunicó que los ajustes pasarían a ser mensuales, y no cada dos meses como se acostumbraba.

Para los precios que comenzarán a regir en mayo, las autoridades deberán evaluar cómo fue el consumo a partir de este ajuste, en especial durante las festividades de Semana de Turismo (del 30 de marzo al 5 de abril de 2026), según comunicó este miércoles la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

Cardona recordó que el aumento del 7 % respetó el tope máximo definido por el Ejecutivo y que significó un esfuerzo no modificar el precio de los combustibles por encima de ese techo.

Esa decisión, en palabras de Cardona, también colocó al país en «una situación de vulnerabilidad» y se debió monitorear la llegada de conductores de Argentina o de Brasil que cruzaron la frontera «porque el gasoil en Uruguay estaba mucho más barato».

«Realmente estamos haciendo un esfuerzo importante como país», manifestó Cardona y se preguntó en qué situación se encontraría Uruguay sin energía renovable.

«Uruguay por suerte tomó decisiones a tiempo en la parte energética y eso hoy nos da la realidad de que Uruguay es un país soberano en gran parte de lo que consume de energía y nos permite tomar decisiones que tienen una cintura distinta a la de otros países», concluyó.

Entre otras medidas para mitigar los efectos del conflicto, el país suramericano evalúa convocar a una reunión técnica entre los miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para conocer la postura que los países miembros están adoptando en ese sentido.

La convocatoria no sería política, sino «técnica y virtual» en el marco de la presidencia pro tempore de Uruguay, según adelantó el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. EFE

dcf/scr/seo