Uruguay evalúa medidas ante aumento de precio del barril de petróleo

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Montevideo, 24 mar (EFE).- El Gobierno de Uruguay evalúa la posibilidad de adoptar medidas para afrontar la subida del precio del barril de petróleo, consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

«El precio del petróleo, que subió de los 70 dólares el barril a por encima de 100, para un país importador de petróleo no es un efecto inocuo», dijo este martes en rueda de prensa el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

Explicó que el Gobierno evalúa medidas que están bajo su control, como es la regulación del precio de los combustibles.

En Uruguay, el precio de los combustibles se ajusta de forma bimestral y el siguiente cambio se aplicaría en mayo, pero Oddone no descarta adelantar ese ajuste para hacer frente a la realidad externa.

«Todavía no tenemos una decisión tomada. En principio el ajuste bimestral que este país definió como regla supondría que el ajuste tuviera lugar el mes que viene, pero estamos evaluando las circunstancias», explicó.

En su último ajuste, que empezó a regir el 1 de marzo, el Poder Ejecutivo había decretado una baja del precio de los combustibles. La gasolina pasó de 77,79 pesos uruguayos (1,86 dólares) a 76,88 pesos uruguayos (1,83 dólares).

El conflicto en Oriente Medio ha tenido un efecto directo en el precio del petróleo, debido a que el estrecho de Ormuz es una ruta comercial clave por la que transita alrededor del 20 % del crudo que se exporta a nivel global y Teherán lo mantiene bloqueado desde el inicio de la guerra a finales de febrero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que pospondría durante cinco días los ataques contra las centrales eléctricas iraníes con las que había amenazado a Irán si no desbloqueaba el estrecho de Ormuz, tras asegurar que ha mantenido conversaciones «productivas» con Irán.

Representantes de la República Islámica, sin embargo, niegan que se hayan producido contactos directos y han dicho que es Washington quien ha buscado ponerse en contacto con Teherán.

Tras enfriarse las expectativas de un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos, el petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este martes un 4,79 %, hasta los 92,35 dólares el barril.

En tanto, el barril de petróleo brent, crudo de referencia de Europa, subió este martes un 4,55 %, hasta 104,49 dólares. EFE

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