Uruguay inicia inédito ensayo clínico con cannabis medicinal a pacientes con dolor crónico

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Montevideo, 9 abr (EFE).- Uruguay inició un ensayo clínico que evaluará los efectos del cannabis medicinal en más de 150 pacientes con dolor crónico, un estudio inédito en el país.

El mencionado estudio está en la etapa de reclutamiento y fue presentado este jueves, durante la quinta edición del Congreso Uruguayo de Cannabis Medicinal.

El paciente que participe del ensayo tomará un comprimido cada cuatro horas, registrará la evolución de su dolor en un diario y será evaluado una vez a la semana.

Los comprimidos suministrados tendrán combinaciones de THC y CBD en distintos niveles.

«Si a las dos semanas no hay efecto, el paciente sale del estudio. Si hay efecto, continúa. Se termina a las seis semanas y ahí se decide si el paciente quiere continuar tomándolo porque tuvo beneficios o no», resumió en diálogo con la Agencia EFE el actual director del Instituto Nacional del Cáncer, Mauricio Cuello.

Cuello destacó que esta experiencia es inédita en Uruguay, por lo que permitirá desarrollar «una maquinaria de trabajo que le falta al país» y que puede propiciar otras líneas de investigación.

«Lograr una visión terapéutica en esta área es trascendental para nosotros y para los pacientes», resaltó Cuello.

Uno de los objetivos del estudio es que disminuya el consumo de opioides, ya que buena parte de este tipo de pacientes se someten a tratamientos con derivados de la morfina.

Por su parte, la asesora y consultora legal para el ensayo clínico, Viviana Cervieri, aseguró que la existencia de un marco regulatorio «abarcativo» en Uruguay fue lo que habilitó la inversión para este estudio.

Uruguay se posicionó como un pionero global en legalizar la marihuana para combatir el narcotráfico, una normativa promulgada en 2013 durante el gobierno de José Mujica.

Cervieri recordó con esto que la ley se enfocó desde un inicio en el lado recreativo del consumo de cannabis, pero esta «también tenía su tinte de desarrollo del cannabis medicinal» para que la población acceda a este tipo de medicamentos.

Al ritmo que va el reclutamiento, los expertos estimaron que en un año podrán presentar sus resultados. EFE

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