Uruguay parte a Chile para cerrar unas eliminatorias que Ugarte define como «positivas»

2 minutos

Montevideo, 8 sep (EFE).- La selección de Uruguay partió este lunes a Chile para disputar el último encuentro de unas eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 que, en líneas generales, «fueron positivas».

Así lo indicó a la prensa el centrocampista del Manchester United inglés Manuel Ugarte en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, poco antes del vuelo a Santiago que partió sobre las 16:00 hora local (19:00 GMT).

«En líneas generales creo que fueron positivas las eliminatorias. Obviamente tuvimos algún bajón», dijo el número 5 de la Celeste, quien agregó que el último duelo será importante para terminar bien la competencia.

En ese sentido, destacó que el jugar ya clasificado al mundial que albergarán Canadá, Estados Unidos y México da tranquilidad, pero hizo hincapié en la importancia de sumar otros tres puntos.

La selección uruguaya partió a Chile con una plantilla de 24 futbolistas en la que no aparecen el lateral Guillermo Varela, el centrocampista Giorgian De Arrascaeta y el atacante Facundo Pellistri, liberados este domingo por Bielsa.

Tampoco estará disponible para jugar el último encuentro el suspendido Mathías Olivera, quien se perderá el juego por acumulación de cartulinas amarillas.

Contrario a esto, el lateral Nahitan Nández, el central Ronald Araujo y el centrodelantero Darwin Núñez podrán jugar luego de haber cumplido con las respectivas suspensiones que tenían y es casi un hecho que serán titulares.

Junto a ellos también viajó Pablo Alcoba, un juvenil que defiende a Albion de la segunda división uruguaya y a la selección nacional sub-18.

Este martes, Uruguay visitará a Chile en un encuentro que comenzará a las 20:30 hora local (23:30 GMT) y se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El once de Uruguay para jugar en Chile sería con Sergio Rochet; Nahitan Nández, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, Mathías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Rodrigo Zalazar o Cristian Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez. EFE

scr/gbf

(foto)