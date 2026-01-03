Uruguay rechaza intervención militar y expresa «seria preocupación» por ataque de EE.UU.

Montevideo, 3 ene (EFE).- El Gobierno de Uruguay manifestó su seria preocupación ante los «ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana» y reafirmó el carácter de América Latina y el Caribe «como una zona de paz».

«Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas», indica un comunicado emitido por la Cancillería. EFE

