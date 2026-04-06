Uruguay reitera su compromiso con la libertad de prensa ante la SIP

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Montevideo, 6 abr (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este lunes las declaraciones de Chapultepec y de Salta II para reafirmar su compromiso con la libertad de expresión y de prensa, ante la visita de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

De esta forma se convirtió este lunes en el primer mandatario del cono sur en adherirse a la declaración de Salta II actualizada en 2024 en Córdoba, «para acoger los nuevos desafíos que afronta la información en un entorno marcado por los acelerados cambios tecnológicos», según informó Carlos Jornet, primer vicepresidente de la SIP.

Jornet recordó en esta instancia que Uruguay y Argentina fueron los primeros países del continente en adherirse a la Declaración de Chapultepec en 1994, y que el entonces mandatario Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) “marcó un rumbo” que ahora Orsi “confirma”.

«Este gesto suyo representa una demostración cabal del clima de convivencia que caracteriza a Uruguay, un país donde existen discrepancias ideológicas, por cierto, pero que no impiden el diálogo y la búsqueda de consensos esenciales», resaltó Jornet.

En ese sentido, el vicepresidente de la SIP instó al país suramericano a mantenerse «lejos de la ola global que recurre a agravios, a descalificaciones personales, a la diseminación de desinformación como herramienta de contienda política».

Mientras tanto, el mandatario uruguayo aseguró que tanto su Gobierno como la población del país se identifican con los principios contenidos en estas declaraciones.

«Estos derechos vienen siendo consagrados desde las declaraciones de independencia del siglo XVIII y XIX hasta nuestros días, pero requieren, sin duda, una actualización que permita resolver los dilemas que presentan las nuevas formas de censura digital o el acoso que puede llevarse adelante a través de algoritmos y las campañas de desprestigio digitales», sostuvo.

Orsi se comprometió a proteger a los periodistas «frente a las amenazas del crimen organizado y a toda forma de violencia» y solicitó «dejar un canal abierto con las autoridades de la SIP para recibir sus consultas o sugerencias ante cualquier asunto vinculado con estas libertades» que surjan en Uruguay o en el continente.

El informe más reciente de la SIP sobre Uruguay, presentado en octubre pasado, señaló que, si bien no se registran violaciones graves a la libertad de prensa, persisten preocupaciones por «acciones aisladas de jueces y fiscales que afectan el libre ejercicio de la actividad periodística».

El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa revelado en marzo ubicó a Uruguay en la categoría de «baja restricción» a las libertades de expresión y de prensa, con un ascenso del sexto al quinto lugar entre 23 países evaluados.

No obstante, el índice advirtió «algunas señales de deterioro» en el entorno del ejercicio periodístico, vinculadas a discursos del poder político y limitaciones en el acceso a la información. EFE

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