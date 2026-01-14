Vídeos de acoso escolar difundidos en redes fuerzan una investigación oficial en Japón

2 minutos

Tokio, 14 ene (EFE).- Las autoridades de Japón ordenaron este miércoles a todos los centros educativos del archipiélago que estudien si están pasando por alto casos de acoso escolar, tras la publicación en redes sociales de vídeos que muestran a alumnos agrediendo a otros jóvenes.

«Existe una creciente preocupación por la gravedad de los actos de violencia y acoso escolar, y por la incapacidad de las escuelas para reconocer los daños. Esta situación requiere una mayor urgencia», afirmó durante una reunión de emergencia el director de la Oficina de Educación Primaria y Secundaria del Ministerio de Educación, Tadashi Mochizuki, según la cadena gubernamental NHK.

Durante la reunión, las autoridades niponas urgieron a las escuelas a realizar «encuestas de emergencia» durante el semestre en curso para determinar si se han pasado por alto casos de acoso.

La orden llega después de que se hayan difundido, en las últimas semanas, varios vídeos en las redes sociales que muestran casos de acoso escolar en el archipiélago.

Uno de ellos fue grabado en un instituto de la prefectura de Tochigi el pasado 19 de diciembre, según confirmaron las autoridades locales al diario japonés Mainichi. Las imágenes, difundidas en la red social X, muestran a un estudiante golpeando y pateando a otro en un baño del centro, mientras otros jóvenes los rodean.

En otro incidente más reciente ocurrido en la prefectura de Oita, un vídeo subido a las redes sociales el pasado jueves muestra a un estudiante con uniforme de gimnasia en lo que parece ser el pasillo de un colegio, golpeando varias veces a un joven. El consejo escolar de la ciudad suroriental confirmó la veracidad del vídeo, precisó el periódico.

El acoso escolar es un grave problema en Japón, que empuja a estudiantes al suicidio cada año y que muchas veces está detrás de los miles de casos de abandono escolar que se registran cada curso en el país. Según los últimos datos del Ministerio de Educación, en el año fiscal 2024 se registraron un número récord de 769.022 casos de «bullying».

Japón aprobó en 2013 una legislación específica para combatir el acoso escolar. En la vecina Corea del Sur, la magnitud del problema llevó a las principales universidades a implementar medidas para rechazar a los aspirantes culpables de acoso escolar, y un total de 162 candidaturas fueron bloqueadas por estos motivos en 2025, según datos hechos públicos por la política y exministra de Igualdad de Género y Familia Jin Sun-mee. EFE

daa/jgb