Valerie Perrine, conocida por ‘Superman’ o ‘Lenny’, muere a los 82 años

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Los Ángeles (EE.UU.), 23 mar (EFE).- La actriz estadounidense Valerie Perrine, conocida por ‘Superman’ (1978) y ‘Lenny’ (1974), falleció este lunes a los 82 años en su casa de Beverly Hills, en Los Ángeles (California), tras años padeciendo párkinson.

Su fallecimiento fue anunciado por su amiga Stacey Souther a través de una página de GoFoundMe, creada para ayudar a pagar los gastos funerarios de la actriz.

El escrito asegura que la campaña busca volver realidad el «último deseo de Valerie» que era ser enterrada en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills, y que cada dólar donado servirá para dicho propósito.

«Valerie Perrine se entregó por completo a su arte, a sus fans y a su vida, con gracia, humor y un espíritu indomable que ni siquiera el Parkinson pudo extinguir del todo. Asegurémonos de que su último capítulo se escriba con la misma dignidad y amor que nos brindó a todos», dice la descripción de Souther.

Perrine nació el 3 de septiembre de 1943 en Galveston, Texas. Antes de comenzar su carrera como actriz fue bailarina de Las Vegas a finales de la década de 1960 y su debut cinematográfico fue en la película ‘Slaughterhouse-Five’ (1972), en donde dio vida a Montana Wildhack, una actriz de Hollywood y modelo de Playboy que es secuestrada por alienígenas.

En 1974, Perrine, conocida hasta entonces por papeles que incluían escenas atrevidas, obtuvo una nominación al Óscar por su papel en ‘Lenny’, de Bob Fosse, interpretando a Honey Bruce, la esposa estríper de Lenny Bruce, junto al personaje principal interpretado por Dustin Hoffman.

Perrine también fue conocida por interpretar a la bondadosa Eve Teschmacher, la secretaria leal del villano Lex Luthor (Gene Hackman), en la película ‘Superman’ protagonizada por Christopher Reeve, y en la secuela ‘Superman II’.

También actuó junto a Robert Redford en ‘The Electric Horseman’ (1979) y posteriormente participó en la comedia musical ‘Can’t Stop the Music’, protagonizada por el grupo Village People.

Esta última supuso un tropiezo, al recibir un premio Razzie, que reconocen lo peor del cine, por su interpretación de la exsupermodelo Samantha Simpson, frenando así el ascenso de su carrera.

Otros títulos destacados son ‘The Border’ (1982) o ‘What a Women Wants’ (2000).

De acuerdo con Souther, Perrine comenzó a tener síntomas de párkinson alrededor de 2011, una enfermedad que su hermano Ken Perrine también padece. EFE

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