Valverde destaca en la convocatoria con la que Uruguay

Montevideo, 1 sep (EFE).- El centrocampista Federico Valverde destaca en la convocatoria con la que la selección de Uruguay buscará sellar en el partido de la penúltima jornada de las eliminatorias, este jueves a expensas de Perú, la clasificación directa al Mundial de 2026.

La Asociación Uruguaya de Fútbol divulgó este lunes la lista de convocados por Marcelo Bielsa para los encuentros frente a Perú y el último de las eliminatorias contra Chile en Santiago.

En la lista aparecen el central de Barcelona Ronald Araujo, el volante del Tottenham Hotspurs Rodrigo Bentancur y el atacante del Al-Hilal saudí Darwin Núñez.

El defensor de Atlético de Madrid José María Giménez y el extremo del Sporting portugués Maximiliano Araújo se perderán los partidos por sendas lesiones.

Otros futbolistas convocados son el lateral de Nápoles Mathías Olivera y el centrocampista de Manchester United Manuel Ugarte, al igual que el extremo del Liverpool local Kevin Amaro, quien defenderá a la Celeste por primera vez en su carrera profesional.

Este jueves, Uruguay recibirá a Perú en el estadio Centenario de Montevideo y el 9 de septiembre jugará contra Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

Lista de convocados de Uruguay:

Porteros: Sergio Rochet (Internacional-BRA), Santiago Mele (Junior-COL) y Franco Israel (Torino-ITA).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah-KSA), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama-BRA), Sebastián Cáceres (América-MEX), Ronald Araujo (Barcelona-ESP), Mathías Olivera (Nápoles-ITA), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers-GBR), Matías Viña (Flamengo-BRA), Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA), Juan Manuel Sanabria (San Luis-MEX).

Centrocampistas: Manuel Ugarte (Manchester United-GBR), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Rodrigo Zalazar (Sporting Clube de Braga-POR) y Rodrigo Bentancur (Tottenham Spurs-GBR).

Atacantes: Ignacio Laquintana (Red Bull Bragantino-BRA), Kevin Amaro (Liverpool), Cristian Olivera (Gremio-BRA), Brian Rodríguez (América-MEX), Rodrigo Aguirre (América-MEX), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Federico Viñas (Real Oviedo-ESP) y Darwin Núñez (Al-Hilal-KSA). EFE

