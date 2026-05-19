Vance dice que reordenación de tropas de EE.UU. busca que Europa asuma más responsabilidad
Washington, 19 may (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este martes que su país no retirará a todas sus efectivos militares de Europa, sino que busca reasignarlos para priorizar la seguridad de Washington y alentar que los europeos tomen más responsabilidad en su defensa.
«No estamos hablando de retirar a todas y cada una de las tropas estadounidenses de Europa. Estamos hablando de reasignar algunos recursos de una manera que maximice la seguridad estadounidense. No creo que eso sea malo para Europa, eso los alienta a asumir una mayor responsabilidad», dijo Vance a periodistas en la Casa Blanca. EFE
