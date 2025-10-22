Vance se reúne con Netanyahu para tratar la implementación del alto el fuego en Gaza

Jerusalén, 21 oct (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebran este miércoles una reunión en Jerusalén durante su viaje a Israel para supervisar la implementación del acuerdo del alto al fuego en la Franja de Gaza firmado por Israel y Hamás el 10 de octubre.

Según muestra un vídeo difundido por el Gobierno israelí, Netanyahu y su esposa recibieron a Vance y la suya con una banda militar, tras lo que tuvieron un desayuno conjunto.

Vance aterrizó este martes en Israel para una visita de dos días, la primera al país desde su nombramiento, y acudió junto con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, a un nuevo Centro de Coordinación Civil y Militar ubicado en una ciudad cercana a la Gaza.

Allí, celebró una rueda de prensa conjunta en la que aseguró que se siente «muy optimista» sobre el fin de la ofensiva bélica en Gaza, pero reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer y que va a llevar «muchísimo tiempo».

Tras la reunión con Netanyahu, que se produce después de que el pasado domingo el alto el fuego se viera en peligro por enfrentamientos con el Ejército israelí en el sur de Gaza, se prevé que Vance se reúna con el presidente israelí, Isaac Herzog. EFE

