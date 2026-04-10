Vance viaja a Pakistán para las negociaciones con Irán que confía «serán positivas»
Washington, 10 abr (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este viernes antes de partir hacia Pakistán que confiaba en que las negociaciones de paz para poner fin a la guerra de Irán «serán positivas».
«Tenemos muchas ganas de que comience la negociación», aseguró Vance, quien se mostró optimista sobre las conversaciones de Islamabad, que se producen en medio de un frágil alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán. EFE
