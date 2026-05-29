Varias mujeres dicen tener información sobre expríncipe Andrés, pero no confían en policía

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Londres, 29 may (EFE).- Varias mujeres que afirman tener información sobre Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, no confían lo suficiente en la policía británica como para hablar con las fuerzas del orden, según un abogado estadounidense que representa a cientos de víctimas del pederasta convicto Jeffrey Epstein.

El abogado Brad Edwards dijo a la BBC tener «varias clientas» que podrían hablar sobre Andrés, pero consideran que no recibirían el trato adecuado en el Reino Unido y temen que hablar públicamente provoque la intromisión de la prensa, informó la cadena a última hora del jueves.

Entre las clientas de Edwards figura una mujer que dice haber sido enviada al Reino Unido para un encuentro sexual con Andrés, hermano del rey y segundo hijo varón de la difunta reina Isabel II.

El expríncipe, que fue amigo de Epstein, siempre ha negado cualquier delito en relación con el tráfico de menores con fines sexuales, pero el alcance de sus vínculos con el pederasta estadounidense llevó a Carlos III a retirarle todos sus títulos nobiliarios.

Andrés, sobre el que existen numerosas fotografías junto a mujeres jóvenes, fue acusado por la estadounidense Virginia Giuffre de haber abusado sexualmente de ella en tres ocasiones cuando era menor de edad, en 2001, con intermediación del magnate.

Aunque el expríncipe negó todas esas acusaciones, alcanzó un acuerdo millonario extrajudicial en 2022 para poner fin a la demanda civil presentada en EE.UU. por Giuffre, quien murió en abril de 2025 a los 41 años.

Sobre las afirmaciones de Edwards, el Consejo Nacional de Jefes de Policía declaró que las personas que se presenten para declarar serán «tratadas con cuidado, compasión y respeto».

Sin embargo, el abogado dijo que sus numerosas clientas no tienen intención de hablar con las fuerzas del orden por dos razones.

«En primer lugar, a las autoridades no les importó hacer nada cuando Epstein estaba vivo, por lo que su confianza es baja. En segundo lugar, y lo más importante, el acoso de la prensa británica les ha disuadido de cooperar con las autoridades del Reino Unido», indicó.

El expríncipe Andrés fue detenido el 19 de febrero y posteriormente puesto en libertad mientras es investigado por conducta inapropiada cuando fue representante especial británico para el comercio y la inversión, entre 2001 y 2011.

La semana pasada, los medios informaron de que la policía también investiga una denuncia contra el expríncipe por supuesta conducta inapropiada hacia una mujer durante el festival hípico de Royal Ascot en 2002. EFE

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