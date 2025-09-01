The Swiss voice in the world since 1935

Vasco da Gama anuncia el fichaje del colombiano Carlos Cuesta, del Galatasaray turco

Río de Janeiro, 1 sep (EFE).- El Vasco da Gama brasileño anunció este lunes el fichaje del zaguero colombiano Carlos Cuesta, que llega en préstamo desde el Galatasaray turco, con un contrato hasta diciembre de 2026.

«Estoy bien, estoy feliz de venir a Río y estar aquí para conquistar todo con el Vasco», declaró el defensa, citado en un comunicado por el conjunto carioca.

Cuesta inició su carrera profesional en el Atlético Nacional de su país y su rendimiento lo llevó al fútbol europeo donde comenzó con el Genk de Bélgica, para posteriormente jugar con el Galatasaray.

El zaguero, de 26 años, ha sido convocado 23 veces a la selección colombiana.

Según medios locales, el zaguero estuvo cerca de fichar por el Spartak de Moscú, pero las negociaciones no prosperaron. EFE

