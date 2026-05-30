Veinte muertos en un accidente de camión en Afganistán

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Veinte personas, entre ellas doce niños, murieron al volcar el camión en el que viajaban este sábado en el este de Afganistán, según un nuevo balance comunicado a la AFP por el portavoz del gobernador de la provincia de Lagmán, Abdul Malik Niazay.

El vehículo transportaba a familias afganas que regresaban desde Pakistán. El accidente ocurrió en la carretera entre Jalalabad (este) y Kabul, la capital.

«Un camión volcó, y 20 personas murieron», entre ellas cinco mujeres, tres hombres y 12 niños, dijo el portavoz la tarde del sábado. El balance anterior era de 18 muertos.

Además, 33 personas resultaron heridas en el accidente, según el balance actualizado.

En el hospital de Jalalabad, un periodista de AFP vio a niños y también a mujeres y hombres heridos, de todas las edades.

El portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, se dijo «profundamente entristecido».

Pakistán ha endurecido recientemente su política hacia los migrantes y refugiados afganos en su territorio.

Desde principios de año, 447.400 afganos han regresado desde Pakistán, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Estas familias suelen viajar en camiones que transportan las pertenencias que han podido llevar consigo desde Pakistán.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en Afganistán debido al mal estado de las carreteras tras décadas de conflictos, la conducción temeraria y la falta de regulación.

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