Vence por primera vez la prohibición de aranceles a la transmisión de contenidos digitales

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Isabel Saco

Ginebra, 31 mar (EFE).- La prohibición temporal o moratoria de imposición de aranceles a las transmisiones transfronterizas de contenidos digitales vence este martes, por primera vez tras su adopción inicial en 1998, periodo que coincide con el boom de este sector, que comprende descargas digitales (libros, aplicaciones), juegos o música y películas en continuo.

Este hecho sin precedentes es el resultado del fracaso de las negociaciones entre ministros durante una conferencia bienal de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el pasado fin de semana en Camerún, en la que fue imposible llegar a un punto medio entre la demanda maximalista de Estados Unidos de hacerla indefinida y la posición de un grupo de países en desarrollo que planteaba una nueva prorroga de dos años, como había ocurrido hasta ahora.

Desde fines de la década de los noventa, la importancia de esta moratoria ha aumentado porque las mercancías que antes cruzaban físicamente las fronteras y podían estar sujetas a aranceles, ahora se han ‘desmaterializado’ y se transmiten en línea.

La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, ha afirmado que se trata de un instrumento «que tiene repercusiones en toda la economía» y ha indicado que las negociaciones sobre este asunto continuarán en Ginebra, donde la organización tiene su sede, a principios de mayo.

El Consejo General de la OMC -el máximo órgano de decisión entre conferencias ministeriales- será el escenario de estas discusiones.

Los países que lideraron en Camerún la oposición a una prórroga indefinida de esta moratoria fueron Brasil y Turquía, que aceptaban un máximo de dos años adicionales, lo que fue rechazado de plano por Estados Unidos, que hizo de este tema su gran prioridad en la conferencia ministerial de la OMC y que exigía una vigencia de más de cuatro años.

«Siempre he sido escéptico respecto al valor de la OMC, y la conferencia de esta semana ha confirmado que esta organización desempeñará un papel limitado en los futuros esfuerzos en materia de política comercial mundial», ha señalado el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, al valorar el resultado de la reunión de ministros.

«Dos miembros prefieren dejar que (la moratoria) expire tras 28 años antes que hacer lo correcto para la innovación y la economía digital», criticó.

Frente a ello, Greer aseguró que su país ha obtenido «compromisos de docenas de países, y de casi todos nuestros principales socios comerciales, de no imponer aranceles a las transmisiones digitales estadounidenses».

La Cámara Internacional de Comercio, con sede en Francia, ha señalado que millones de pequeños negocios, empresarios y creadores independientes se benefician de la economía digital sin fronteras «para competir, crecer y llegar a los clientes», y que perder la moratoria fragmentará este sector.

«Se sustituirá el acceso abierto por un mosaico de normas nacionales, aumentará el coste de las herramientas y los servicios digitales, y serán las pymes, así como los consumidores de los países en desarrollo, quienes pagarían el precio más alto», ha señalado la entidad. EFE

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