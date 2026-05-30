Venezuela acusa a Guyana de difundir «supuestos incidentes armados» en zona disputada

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Caracas, 30 may (EFE).- Venezuela acusó este sábado a Guyana de difundir «supuestos incidentes armados», sin presentar «una sola evidencia verificable», en el territorio disputado por ambos países, luego de que la Fuerza de Defensa guyanesa (GDF, en inglés) denunciara un ataque desde el lado venezolano contra una patrulla en el río Cuyuní que dejó un soldado herido.

Según un comunicado del Ejecutivo venezolano, se trata de una «nueva operación de manipulación promovida por el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana orientada a fabricar una narrativa falsa de conflicto mediante la difusión irresponsable de supuestos incidentes armados ocurridos en algunos segmentos del río».

La Administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo que las autoridades guyanesas «pretenden construir escenarios artificiales de tensión y promover operaciones de falsa bandera con el objetivo de victimizarse, desacreditar a Venezuela y favorecer intereses ajenos a la controversia territorial» sobre el Esequibo, un área de casi 160.000 kilómetros cuadrados.

«Resulta particularmente revelador que estas acusaciones hayan surgido en coincidencia con recientes actuaciones relacionadas con la controversia territorial, así como las declaraciones de las propias autoridades guyanesas sobre la participación de aliados internacionales y mecanismos de inteligencia extranjeros en el manejo de estos supuestos incidentes», señaló.

Esto, prosiguió, evidencia «un preocupante intento de internacionalizar artificialmente una situación bilateral».

Venezuela rechazó «categóricamente estas maniobras de provocación» y alertó sobre los riesgos de «construir acusaciones temerarias basadas en especulaciones, montajes comunicacionales y narrativas políticamente motivadas».

Además, reiteró que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el «único instrumento válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria» de la disputa por el Esequibo, actualmente administrado por Guyana.

Según las autoridades guyanesas, la patrulla atacada escoltaba civiles por el río, pero logró garantizar el paso seguro de los ciudadanos.

La GDF declaró que continúa manteniendo «una presencia operativa activa a lo largo de la frontera occidental» y que está comprometida con «la salvaguarda de la integridad territorial de Guyana y de la seguridad de las comunidades fronterizas».

El pasado 4 de mayo, otro soldado de la GDF resultó herido de bala en un ataque perpetrado contra una lancha que patrullaba también en el río Cuyuní.

Dos días después, la GDF denunció que una de sus patrullas enfrentó «fuego hostil dos veces» cuando realizaba operaciones de seguridad en la misma zona.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebró este mes audiencias sobre el litigio por el Esequibo, que ocupa dos terceras partes del territorio de Guyana y es rico en petróleo.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, afirmó el pasado lunes que el Esequibo «es y seguirá siendo» de su país, lo que luego el Gobierno venezolano tachó de «falsificación de la verdad». EFE

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