Venezuela agradece ante la ONU las muestras de solidaridad mundial tras los terremotos

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Ginebra, 26 jun (EFE).- La delegación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas agradeció las muestras de solidaridad y la asistencia que se ha brindado al país desde la ONU y distintos gobiernos tras los terremotos de esta semana, que han causado 589 muertos y 4.300 heridos según las cifras provisionales.

«Toda forma de solidaridad material y moral resulta esencial en estos críticos momentos», señaló este viernes el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Alexander Yánez, en una sesión de diálogo sobre los derechos humanos en Venezuela donde otras delegaciones y el alto comisionado Volker Türk reiteraron sus condolencias.

Yánez, quien indicó que su intervención iba a presentar avances en materia de derechos humanos en el país pero que dadas las circunstancias actuales prefirió centrarse en la cuestión humanitaria, detalló que hasta ahora se han reportado 157 desaparecidos, aunque aún se desconoce el número de personas atrapadas bajo los escombros.

«Las primeras 72 horas son críticas para poder salvar vidas (…) por lo que se han intensificado las operaciones de búsqueda, rescate y salvamento, ampliadas con el apoyo internacional que está llegando a nuestro país», subrayó.

Este viernes Naciones Unidas informó de que al menos 16 países han comenzado a enviar equipos de búsqueda y rescate para ayudar a buscar víctimas de entre los escombros, con 25 equipos que suman más de un millar de rescatistas. EFE

abc/icn