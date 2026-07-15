Venezuela designa al ministro de Comercio Exterior como su nuevo representante en EEUU

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó el martes al ministro de Comercio Exterior, Johann Álvarez Márquez, como su nuevo representante diplomático en Estados Unidos, en reemplazo de Félix Plasencia, ahora canciller.

Plasencia, quien fungía como el jefe de la misión diplomática de Venezuela en Estados Unidos, fue nombrado la víspera nuevo ministro de Exteriores. La mandataria fusionó además esa cartera con la de Comercio Exterior.

«Informo que he decidido designar a Johann Álvarez Márquez como nuevo Encargado de Negocios de Venezuela en los Estados Unidos; con la misión de representar los intereses de nuestro país y avanzar en esta nueva etapa de diálogo, cooperación y respeto mutuo», escribió la mandataria en la plataforma Telegram.

Rodríguez había nombrado a Álvarez como ministro de Comercio Exterior a finales de marzo. El economista fue además viceministro para el Comercio Exterior y Promoción de Inversiones.

La presidenta interina mueve su gabinete en plena crisis por dos potentes terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio. Los sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 dejan ya más de 4.500 muertos y cientos de edificios afectados o colapsados.

La mandataria encargada asumió el poder tras la captura del izquierdista Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero. Gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que dice estar a cargo del país petrolero.

Estados Unidos y el gobierno interino de Rodríguez acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares a principios de marzo.

atm/nn