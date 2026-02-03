Venezuela enviará a EE.UU. «miles» de cartas en apoyo a Nicolás Maduro y su esposa

2 minutos

Caracas, 3 feb (EFE).- El Gobierno de Venezuela enviará lo que aseguró son «miles» de cartas de apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en Estados Unidos tras ser capturados en Caracas hace un mes, informó este martes Camilla Fabri, la presidenta del programa Misión Vuelta a la Patria.

En Instagram, Fabri -representante del movimiento ‘Bring Them Back’ (Tráiganlos de vuelta)- indicó que acudió a una empresa de envíos en Venezuela para entregar las cartas con «mensajes escritos por el pueblo venezolano, llenas de fuerza, amor y esperanza».

«Cartas dirigidas a nuestro presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, para acompañarlos en estos días de lucha, para recordarles que no están solos, que un pueblo entero los abraza, los sostiene y los espera de vuelta», indicó Fabri.

Aunque la funcionaria no precisó la cantidad, el canal estatal Venezolana de Televisión aseguró que este «primer lote» es de «más de cinco mil» cartas.

Durante la jornada de este martes, el chavismo convocó a una marcha en apoyo a Maduro y Flores en Caracas, donde extendieron una gigantografía entre la multitud con la imagen de la pareja presidencial y la frase «Bring Them Back».

El jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, aseguró que ya hay «más de 300.000 cartas» escritas por los venezolanos en apoyo a Maduro y Flores, aunque no precisó si se enviarán a Estados Unidos.

Maduro permanece en una cárcel de Estados Unidos y está acusado de cuatro cargos federales, entre ellos, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada del país y ha implementado una serie de medidas que, asegura, fueron decisión del mandatario. EFE

