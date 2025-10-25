Venezuela expresa a Xi Jinping su «irrestricto respaldo» al principio de ‘una sola China’

1 minuto

Caracas, 25 oct (EFE).- Venezuela expresó este sábado al presidente chino, Xi Jinping, su «irrestricto respaldo» al principio de ‘una sola China’ y a la que señaló como «justa y legítima causa de la reunificación nacional».

Ese apoyo se manifestó en un comunicado compartido por el canciller, Yván Gil, en redes sociales, con motivo del 80 aniversario de la llamada «retrocesión» de Taiwán, como se conoce a la devolución de la isla al entonces Gobierno chino tras la derrota japonesa en 1945.

En la nota, El Ejecutivo de Nicolás Maduro dijo rendir «homenaje a los más de 35 millones de mártires chinos que, con heroísmo y dignidad, enfrentaron la barbarie imperial japonesa y defendieron la unidad nacional».

«Ese sacrificio permanece como ejemplo universal de lucha por la soberanía y el derecho histórico de los pueblos a su integridad territorial», afirmó el Gobierno chavista.

Venezuela también respaldó «la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar basado en el respeto y la paz».

Además, expresó su voluntad de «seguir fortaleciendo» la ‘Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo’ -acuerdo firmado por ambos países en 2023- en favor del «desarrollo compartido, la cooperación solidaria y el bienestar» de sus pueblos.

China conmemoró este sábado el «Día de la Retrocesión de Taiwán» en medio de fuertes críticas de Taipéi, que considera la festividad un «menosprecio» a su soberanía. EFE

