Venezuela expresa su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones con Rusia

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Caracas, 20 abr (EFE).- Venezuela expresó este lunes su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones con Rusia, en una reunión que celebró el canciller del país latinoamericano, Yván Gil, con el embajador ruso en Caracas, Sergey Mélik-Bagdasárov.

«Hemos llevado a cabo una reunión (…) con el objetivo de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales entre nuestros pueblos», expresó el ministro venezolano de Exteriores en redes sociales.

Sin dar detalles sobre lo conversado, Gil dijo que el encuentro se celebró como parte de la cooperación en el ámbito diplomático, económico y comercial entre Caracas y Moscú, que celebraron en marzo 81 años de relaciones.

Rusia ha abogado en varias oportunidades por la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado enero por Estados Unidos en medio de una serie de ataques en suelo venezolano.

El embajador ruso en Caracas responsabilizó posteriormente a los militares venezolanos de no contar con la «capacitación suficiente» para manejar los sistemas de defensa antiaérea rusos Iglá, que según él fallaron durante la operación militar estadounidense.

«Además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla», aseguró Mélik-Bagdasárov en una entrevista con el canal Rossia 24 en enero.

En marzo, Gil se reunió en Caracas con el director del Departamento de América Latina de la Cancillería rusa, Alexánder Shchetinin, un mes después de que Moscú denunciara que sus compañías sufrían presiones para abandonar el país suramericano.

En el encuentro, revisaron los progresos de su «cooperación estratégica», según el canciller.

En noviembre del año pasado, entró en vigor el denominado Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela, el cual amplía la interacción entre ambos países en las esferas política y económica, incluyendo energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo.

Tras la captura de Maduro, el Gobierno venezolano, a cargo de Delcy Rodríguez desde entonces, y el del presidente estadounidense, Donald Trump, han acercado posiciones y restablecieron las relaciones diplomáticas, rotas en 2019. EFE

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