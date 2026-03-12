Venezuela informa que la reunión entre Rodríguez y Petro se pospuso a una «fecha próxima»

Caracas, 12 mar (EFE).- Los Gobiernos de Venezuela y Colombia pospusieron por «motivos de fuerza mayor» y para «una fecha próxima» la reunión prevista este viernes entre los presidentes Delcy Rodríguez y Gustavo Petro, según se confirmó este jueves en un comunicado publicado por el canciller venezolano, Yván Gil.

Asimismo, indicó que Petro mantiene su invitación a la presidenta encargada, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. el pasado 3 de enero.

El comunicado no precisa los «motivos de fuerza mayor» ni proporciona la fecha en la que se hará el encuentro, que se tenía previsto en el Puente Internacional Atanasio Girardot con el propósito de «continuar fortaleciendo» las relaciones binacionales y «avanzar en las iniciativas de cooperación», sin dar detalles.

El Atanasio Girardot es uno de los cuatro puentes que comunican al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira (oeste), en donde hasta esta tarde trabajadores preparaban la tarima para el encuentro.

El Gobierno colombiano no ha dado detalles de los motivos de cancelación del encuentro, que era esperado con expectativa en ambos países, aunque medios locales informaron que fue una decisión de Venezuela alegando razones de seguridad.

Tras la noticia de la cancelación, el personal encargado de la logística en el puente comenzó a recoger mesas y otros materiales que serían usados en la reunión.

El encuentro fue confirmado la semana pasada por el Gobierno colombiano, que esta tarde alcanzó a entregar en la ciudad fronteriza de Cúcuta, capital de Norte de Santander, las acreditaciones para la prensa que cubriría este viernes a Petro y Rodríguez.

Se esperaba que en dicha cita, Petro y Rodríguez hablaran de asuntos económicos, comerciales y de seguridad en la frontera común de 2.219 kilómetros.

La suspensión del encuentro se produjo poco después de que el Gobierno colombiano informara en su cuenta de X de una llamada telefónica entre Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que «se tocaron temas energéticos, hidrocarburos, temas de seguridad, cultivos ilícitos, erradicación, trabajo en conjunto por la lucha contra el narcotráfico, la reactivación económica en la frontera y otros más».

«Al terminar la llamada, Trump deseó suerte al presidente Petro en su reunión con Venezuela», concluyó el mensaje en X. EFE

