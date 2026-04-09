Venezuela podría volver a ser «uno de los principales hubs aéreos de la región», dice IATA

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Santiago, 9 abr (EFE).- Venezuela fue uno de los hubs aéreos más importantes de la región en la década de 1970 y podría volver a serlo en esta nueva etapa que se abrió en el país con la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, dijo este jueves a EFE el vicepresidente regional para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Peter Cerdá.

«En ese entonces, Caracas era uno de los hubs más importantes que teníamos en la región, por encima de aeropuertos como Bogotá, Lima o, incluso, São Paulo», apuntó Cerdá, que se encuentra en Santiago participando en el foro ‘IATA, Wings of Change Americas’.

La reapertura del cielo venezolano y las oportunidades económicas que están surgiendo en la país «en el sector petrolero y en otras industrias» podrían hacer que Venezuela recupere en el futuro el potencial aéreo que tenía hace décadas, según Cerdá, que también es consejero delegado de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

En noviembre pasado, la conectividad aérea venezolana se vio afectada luego de que Estados Unidos pidiera extremar precauciones al sobrevolar Venezuela ante lo que consideró como «una situación potencialmente peligrosa», en medio de su despliegue militar en el mar Caribe.

En este contexto, varias aerolíneas cancelaron sus viajes y, en respuesta, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el instituto de aeronáutica revocaron la concesión de vuelo a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines, Gol, Air Europa y Plus Ultra, pero todas anunciaron la reanudación de sus vuelos a finales de febrero.

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la reapertura de las conexiones aéreas con Venezuela, después de una llamada con la mandataria encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas.

Este mismo jueves, la aerolínea estadounidense American Airlines anunció que prevé comenzar a ofrecer vuelos directos diarios entre Estados Unidos y Venezuela a partir del 30 de abril, cuando finalicen los trámites gubernamentales y de seguridad necesarios.

«Geográficamente, Caracas está situada en un una posición perfecta para ser un centro de distribución entre Europa y la región o entre Norteamérica con otras partes de América Latina. Lo que fue en el pasado, no hay razón para que no pueda serlo en el futuro, si las condiciones se llevan a cabo», recalcó.

El directivo apuntó que las expectativas sobre Venezuela se enmarcan en el «gran interés» que está despertando la región en el mundo.

«Latinoamérica se está desarrollando de una manera muy positiva y eso requiere mayor conectividad. No solo por razones turísticas, pero también por razones económicas, de trabajo, oportunidades de negocio», añadió. EFE

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